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08:13, 23 мая 2025Мир

Канцлер ФРГ захотел помешать сотрудничеству России и США

FT: Мерц захотел помешать любым попыткам России и США возобновить газовые связи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц . Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц активно выступает в поддержку санкций Европейского союза (ЕС) на газопроводы «Северный поток», чтобы помешать сотрудничеству России и США в этой сфере. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Мерц активно поддерживает предлагаемый запрет ЕС на "Северных потоков" в попытке остановить любые попытки США и России возобновить газовые связи (...). Канцлер стремился подавить любые внутренние дебаты о преимуществах возможного возобновления работы газопроводов», — передает издание слова трех неназванных официальных лиц, знакомых с обсуждением.

Кроме того, один из источников заявил, что таким образом Мерц хочет «европеизировать» судьбу «Северных потоков», поскольку «не хочет столкнуться в одиночку с потенциальным давлением Москвы и Вашингтона».

8 мая агентство Reuters сообщило, что Россия и США тайно обсуждают способы возобновить поставки российского газа в Европу. Знакомые с ходом двусторонних переговоров источники рассказали, что подобная мера может поспособствовать заключению мирного соглашения по Украине.

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