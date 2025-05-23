Телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых предстала в слитном купальнике итальянского люксового бренда Roberto Cavalli. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено частично оголяющими талию и грудь вырезами. Кроме того, на нем присутствуют орнаменты, а также пайетки синих и белых цветов.

«К лету готова», — подписала предпринимательница пост, который набрал два миллиона лайков.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Кайли Дженнер в помолвке с актером Тимоти Шаламе из-за одной детали в образе на кинопремии в Риме.