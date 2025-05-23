Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:11, 23 мая 2025Ценности

Кендалл Дженнер поделилась новым фото в бикини

Модель Кендалл Дженнер поделилась новым фото в бикини
Мария Винар

Фото: @kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась новым пляжным фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом кадре в бикини, который состоял из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Она позировала с распущенными волосами, сидя на шезлонге.

Поклонники оценили снимок знаменитости в комментариях под публикацией, которая набрала 1,1 миллиона лайков. «Самая красивая из сестер», «Очень красиво!», «Зашел и влюбился в нее», «Выглядишь потрясающе, как и всегда», «Богиня», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушедший из России автогигант возобновил поставки машин в страну

    В Киеве отреагировали на насмешки Трампа над Зеленским

    Дачникам назвали лучшие средства против улиток и слизней

    Украинские пленные отказались сражаться против России

    Российский теннисист вышел в финал турнира в Германии

    В Крыму оценили слова Верещук о подготовке украинских детей к войне с Россией

    ВСУ попытались ударить по российскому региону

    На Западе дали совет США по поводу конфликта на Украине

    В США объяснили отказ Трампа от агрессивной стратегии по Украине

    Установлена личность открывшего стрельбу по людям в российском городе преступника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости