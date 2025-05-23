Колумбия выдала России обвиняемого похитителя украшений

Укравшего в Пулково украшения на 33 миллиона рублей колумбийца выдали России

Колумбия выдала России собственного гражданина, находившегося в розыске за кражу украшений на 33 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, кража произошла в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в 2012 году. Латиноамериканец вместе с сообщниками украл ювелирные изделия у граждан России и Турции, после чего скрылся за границей. В аэропорту Боготы представители силовых ведомств Колумбии передали задержанного сотрудникам Интерпола МВД России.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Эмомова Тагаймурода, 11 лет находившегося в международном розыске за наркоторговлю.