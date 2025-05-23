Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:49, 23 мая 2025Силовые структуры

Колумбия выдала России обвиняемого похитителя украшений

Укравшего в Пулково украшения на 33 миллиона рублей колумбийца выдали России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Колумбия выдала России собственного гражданина, находившегося в розыске за кражу украшений на 33 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, кража произошла в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в 2012 году. Латиноамериканец вместе с сообщниками украл ювелирные изделия у граждан России и Турции, после чего скрылся за границей. В аэропорту Боготы представители силовых ведомств Колумбии передали задержанного сотрудникам Интерпола МВД России.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Эмомова Тагаймурода, 11 лет находившегося в международном розыске за наркоторговлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Какие детали необходимо учесть?

    Отказавшаяся носить бюстгальтер 50 лет назад ведущая объяснила причины этого решения

    ВСУ пытались ударить по Калужской области

    Посол России прокомментировал разработку Великобританией нового дальнобойного оружия

    Российские военные взяли под контроль несколько улиц в Волчанске

    Российский боец рассказал о сдавшихся после закинутых в опорник мин боевиках ВСУ

    Украина выпустила по 13 регионам России свыше сотни беспилотников за ночь

    Поставщика героина в Россию задержали в Азербайджане после 11 лет розыска

    Российская тревел-блогерша описала мужчин в Мексике фразой «меня не впечатлили»

    Apple признала популярный iPhone устаревшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости