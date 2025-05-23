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07:32, 23 мая 2025Силовые структуры

Поставщика героина в Россию задержали в Азербайджане после 11 лет розыска

В Азербайджане задержали находившегося 11 лет в российском розыске наркоторговца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Азербайджане задержали гражданина Таджикистана Эмомова Тагаймурода, 11 лет находившегося в международном розыске за наркоторговлю. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Тагаймурод был крупным поставщиком героина в Россию. Он руководил сетью курьеров, через которых в страну ввозились сотни килограмм наркотиков. Ряд его сообщников уже были осуждены в России и после отбытия срока вышли на свободу.

Задержанный ожидает экстрадиции в Россию, где ему грозит уголовное наказание за наркоторговлю в особо крупном размере.

Ранее в Ленинградской области сотрудники Интерпола задержали 46-летнего иностранца, находившегося в международном розыске за наркоторговлю.

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