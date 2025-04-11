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16:11, 11 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе сотрудники Интерпола поймали разыскиваемого ими иностранца

В Ленобласти Интерпол задержал разыскиваемого за наркоторговлю иностранца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Ленинградской области сотрудники Интерпола задержали 46-летнего иностранца, находившегося в международном розыске за наркоторговлю. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчину поймали в доме №6 на Заводской улице во Всеволожске. Его доставили в отдел полиции. Сейчас он ожидает, когда решится вопрос об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что в Хакасии ФСБ разоблачило россиянку, занимавшуюся наркоторговлей. По данным силовиков, жительница Минусинска работала в интересах украинского интернет-магазина Killer Diller, организовывая сбыт в Хакасии и на юге Красноярского края. Оперативники ФСБ в ходе операции изъяли 172 грамма синтетического наркотического вещества PVP. Задержанная признала свою вину. Приговор — восемь с половиной лет колонии общего режима.

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