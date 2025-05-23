Комик из России назвал Лондон дорогим и небезопасным

Живущий в Британии комик Кисин назвал Лондон дорогим и небезопасным городом

Родившийся в России и живущий в Великобритании ведущий подкаста, писатель и комик Константин Кисин назвал Лондон дорогим и небезопасным городом. Об этом он заявил в беседе с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

«Это правда», — сказал Кисин, комментируя слова интервьюера о том, что, по слухам, жизнь в указанном городе стоит дорого, причем там есть проблемы с безопасностью.

Говоря о высоких расходах в британской столице, спикер отметил, что квартира с двумя спальнями в обычном районе может стоить один миллион долларов, а в более респектабельном — несколько миллионов долларов.

Утверждение о проблемах с криминалом в Лондоне Кисин назвал объективным фактом. Он уточнил, что это выражается в том числе в мелких нарушениях закона. «Криминал в том числе заключается в том, что когда ты идешь в метро, например, то ты видишь, как через барьеры прыгают какие-то люди, дети, подростки, и никто их не останавливает», — пояснил комик.

Ранее предприниматель и блогер Андрей Третьяков рассказал, что его жену ограбили в Лондоне. По словам россиянина, у его супруги выхватили из рук телефон.