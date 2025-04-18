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15:29, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Известный российский блогер рассказал об ограблении жены в Лондоне

Блогер Третьяков рассказал, что у его жены в Лондоне выхватили из рук телефон
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Известный российский предприниматель и блогер Андрей Третьяков рассказал, что его жену ограбили в Лондоне. Об этом он заявил, беседуя с блогером Николаем Соболевым, запись вышла на странице «Тот самый Лука» во «ВКонтакте».

Инфлюэнсеры обсуждали высокий уровень уличной преступности в популярных европейских городах. «Я в Париже сейчас был, [знакомая] девочка рассказала, что там за последние пять лет какой-то поток криминала, она говорит, что лично видела четыре нападения с ножом», — раскрыл Соболев.

Третьяков, в свою очередь, отметил, что во время поездки в Лондон у его жены выхватили из рук телефон. «У меня план мести. (...) И я хочу в следующую поездку в Лондон взять два газовых баллончика, телескопическую дубинку, все по карманам распихаю и жену выставлю, пускай с телефоном стоит, и буду ждать», — добавил он.

Ранее популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал, что у него украли кроссовки в спортзале. По словам юмориста, он оставил брендовую обувь в раздевалке.

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