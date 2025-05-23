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15:37, 23 мая 2025Из жизни

Кот ушел из приюта после кастрации и преодолел четыре километра ради возвращения домой

В США кот сбежал из приюта после кастрации и вернулся домой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: SPCA

В штате Флорида, США, кота, сбежавшего из приюта, нашли спящим в жилом комплексе, где он жил раньше. Об этом пишет People.

Почти все жители комплекса Loma Verde считали Джорджа их общим питомцем. По их словам, они подкармливали кота и оставляли ему место, где он мог бы ночевать, а затем каждое утро находили его растрепанным после ночных прогулок. Опасаясь за здоровье Джорджа, жители Loma Verde решили его кастрировать.

Кота отвезли в приют и оставили там на процедуру. После кастрации нетерпеливый питомец не смог дождаться официальной выписки и ушел. Сотрудники приюта пытались поймать Джорджа с помощью коробок с едой, звали его в ночи по кличке, но кота нигде не было видно. Оказалось, что он сам вернулся домой: нашел нужную дорогу и преодолел по ней четыре километра.

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Жители обнаружили Джорджа под навесом для одной из машин. Он развалился на кресле, стоящем там, и «выглядел так, будто только что вернулся из грандиозного приключения». По словам многочисленных хозяев кота, он немного похудел и был голоден, но в остальном оказался здоровым.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двухлетняя кошка Тилли села в поезд без ведома хозяина и добралась до Лондона из города Уэйбридж, графство Суррей. Катающегося питомца поймал кассир, работающий на вокзале Лондон-Ватерлоо.

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