Лавров раскрыл позицию США по территориальному вопросу вокруг Украины

Лавров: США говорят о неизбежности решения территориального вопроса Украины

США в отличие от Европы открыто говорят о необходимости решения территориального вопроса вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Уже публично говорят американские представители нынешней администрации, что территориальный вопрос — это неизбежно, его придется решать, исходить из реалий», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, европейские страны, в свою очередь, упорно и достаточно неумно повторяют, что Россия должна уйти в границы 1991 года.

Ранее Лавров заявил, что Ватикан как площадка не подходит для следующего раунда переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что будет «немножко неэлегантно», если православные страны будут обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин конфликта, на католической площадке.