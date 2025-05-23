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13:11, 23 мая 2025Мир

Лавров раскрыл позицию США по территориальному вопросу вокруг Украины

Лавров: США говорят о неизбежности решения территориального вопроса Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

США в отличие от Европы открыто говорят о необходимости решения территориального вопроса вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Уже публично говорят американские представители нынешней администрации, что территориальный вопрос — это неизбежно, его придется решать, исходить из реалий», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, европейские страны, в свою очередь, упорно и достаточно неумно повторяют, что Россия должна уйти в границы 1991 года.

Ранее Лавров заявил, что Ватикан как площадка не подходит для следующего раунда переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что будет «немножко неэлегантно», если православные страны будут обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин конфликта, на католической площадке.

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