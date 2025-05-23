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12:18, 23 мая 2025Мир

Лавров рассказал о несбывшихся из-за Трампа надеждах Украины

Лавров: Киев думал, что Запад будет все позволять, но Трамп показал иной подход
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Украина думала, что Запад будет все ей позволять, однако президент США Дональд Трамп показал иной подход. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов», трансляция доступна на сайте МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о встрече делегаций России и Украины 16 мая в Стамбуле. Он отметил, что в процессе переговоров стороны смогли договориться по многим вопросам.

«Договорились, потому что рассчитывали, что поддержка Запада, включая Соединенные Штаты, будет вечной, и им вечно будут все позволять. Но президент Трамп проявил иное понимание ситуации», — сказал министр.

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