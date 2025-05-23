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12:28, 23 мая 2025Бывший СССР

Лавров рассказал о встрече России и Украины в Ватикане

Лавров заявил о нереалистичности переговоров России и Украины в Ватикане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о нереалистичности переговоров России и Украины в Ватикане. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, сценарий проведения встречи делегаций в Ватикане нереалистичен. Лавров также отметил, что информации о сроках и месте второго раунда переговоров пока нет.

Он также отметил, что подготовка к подписанию меморандума все еще идет.

Ранее Сергей Лавров заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского является принципиальным вопросом при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

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