Лавров указал на принципиальность вопроса легитимности Зеленского

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет принципиальным вопросом при заключении мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция выступления ведется на YouTube-канале МИД России.
«Когда дойдет до подписания [мира], вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение», — указал дипломат.
Лавров выразил в ходе выступления на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» опасения пересмотра мирного соглашения между Россией и Украиной возможными преемниками Зеленского. Глава МИД России подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал однозначную оценку легитимности пребывания политика на посту. При этом он отметил, что Москва продолжает контакты с действующими властями Украины для подготовки мирного договора.
Ранее Путин предложил обсудить возможность введения временной администрации на Украине под эгидой ООН. Путин пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.