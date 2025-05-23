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12:10, 23 мая 2025Бывший СССР

Лавров указал на принципиальность вопроса легитимности Зеленского

Лавров: Легитимность Зеленского будет принципиальной при заключении мира
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет принципиальным вопросом при заключении мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция выступления ведется на YouTube-канале МИД России.

«Когда дойдет до подписания [мира], вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение», — указал дипломат.

Лавров выразил в ходе выступления на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» опасения пересмотра мирного соглашения между Россией и Украиной возможными преемниками Зеленского. Глава МИД России подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал однозначную оценку легитимности пребывания политика на посту. При этом он отметил, что Москва продолжает контакты с действующими властями Украины для подготовки мирного договора.

Ранее Путин предложил обсудить возможность введения временной администрации на Украине под эгидой ООН. Путин пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.

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