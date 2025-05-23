Лавров указал на неадекватность Зеленского

Лавров: Очевидна неадекватность Зеленского как руководителя

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на неадекватность президента Украины Владимира Зеленского. Его слова передает ТАСС.

«Если сравнить все доводы, которые звучат из Украины, очевидно, что это [Зеленский] — неадекватный руководитель», — рассказал Лавров.

В качестве примера глава дипломатического ведомства привел запрет Зеленского на переговоры с президентом России Владимиром Путиным и последующие попытки «его обыграть».

Ранее Лавров заявил, что Ватикан не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта России и Украины. Глава ведомства подчеркнул, что и для самого Святого престола участие в подобной встрече могло бы стать затруднительным.