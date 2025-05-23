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15:53, 23 мая 2025Бывший СССР

Лавров указал на неадекватность Зеленского

Лавров: Очевидна неадекватность Зеленского как руководителя
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на неадекватность президента Украины Владимира Зеленского. Его слова передает ТАСС.

«Если сравнить все доводы, которые звучат из Украины, очевидно, что это [Зеленский] — неадекватный руководитель», — рассказал Лавров.

В качестве примера глава дипломатического ведомства привел запрет Зеленского на переговоры с президентом России Владимиром Путиным и последующие попытки «его обыграть».

Ранее Лавров заявил, что Ватикан не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта России и Украины. Глава ведомства подчеркнул, что и для самого Святого престола участие в подобной встрече могло бы стать затруднительным.

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