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12:56, 23 мая 2025Бывший СССР

Лавров высказался о защите русскоязычного населения Украины

Лавров: Оставить русскоязычных украинцев под властью Киева будет преступлением
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Оставить русскоязычное население Украины под властью Киева будет большим преступлением. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«На территории Украины, которая за пределами конституционных границ Российской Федерации, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. Оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением», — сообщил глава МИД России.

Вместе с тем Лавров высказал мнение, что мировое сообщество также не останется в стороне от данной проблемы. Дипломат добавил, что вариант, при котором украинцы продолжат после прекращения огня жить по тем законам, которые ранее были приняты Киевом, является недопустимой иллюзией действующих властей.

Министр иностранных дел России также назвал принципиальный вопрос при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, он касается легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

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