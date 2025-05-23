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08:22, 23 мая 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о саботаже в рядах ВСУ на одном из направлений

Марочко: В Харьковской области замечен саботаж в рядах ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Харьковской области был замечен саботаж в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

По информации разведки, военные ВСУ отказываются выполнять приказы по наступлению юго-восточнее Волчанска. «В районе населенного пункт отмечено самовольное оставление позиций боевиками», — заявил Марочко.

Эксперт объясняет такое поведение моральной усталостью украинский военных из-за отсутствия ротации в течение длительного времени.

Ранее «Украинская правда» писала, что командир элитной 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Тарас Максимов вместе с командованием организовывал бизнес на откатах с боевых выплат бойцам. По информации газеты, этому предшествовала обострение проблемы дезертирства и самовольного оставления части.

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