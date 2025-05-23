Марочко сообщил о саботаже в рядах ВСУ на одном из направлений

Марочко: В Харьковской области замечен саботаж в рядах ВСУ

В Харьковской области был замечен саботаж в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

По информации разведки, военные ВСУ отказываются выполнять приказы по наступлению юго-восточнее Волчанска. «В районе населенного пункт отмечено самовольное оставление позиций боевиками», — заявил Марочко.

Эксперт объясняет такое поведение моральной усталостью украинский военных из-за отсутствия ротации в течение длительного времени.

Ранее «Украинская правда» писала, что командир элитной 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Тарас Максимов вместе с командованием организовывал бизнес на откатах с боевых выплат бойцам. По информации газеты, этому предшествовала обострение проблемы дезертирства и самовольного оставления части.