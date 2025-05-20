Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 20 мая 2025Бывший СССР

Командование элитной бригады ВСУ организовало бизнес на выплатах бойцам

УП: Командир 155-й ОМБр ВСУ Максимов организовал бизнес на выплатах бойцам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командир элитной 155-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленной во Франции, Тарас Максимов вместе с командованием подразделения организовал бизнес на откатах с боевых выплат бойцам. Об этом рассказало издание «Украинская правда» (УП).

Как следует из публикации, после назначения зимой 2023 года Максимов сменил весь офицерский состав бригады. После назначения командиром батальона беспилотных систем подполковника Святослава Шумского в подразделении начала действовать система откатов с боевых выплат.

«Шумский сказал, что с согласованной комбригом "сотки" (100 тысяч гривен, — прим. «Ленты.ру») нужно будет отдавать 40 тысяч гривен: 20 — на нужды батальона, а еще 20 — наверх», — приводятся в публикации слова одного из бойцов.

Материалы по теме:
Пленный украинский командир рассказал о 1,7 тысячи дезертировавших из элитной бригады ВСУ
Пленный украинский командир рассказал о 1,7 тысячи дезертировавших из элитной бригады ВСУ
27 января 2025
«Мы не можем дать того, чего нет». Почему Макрон заговорил о проблемах с военной помощью Украине перед переговорами в Стамбуле?
«Мы не можем дать того, чего нет». Почему Макрон заговорил о проблемах с военной помощью Украине перед переговорами в Стамбуле?
14 мая 2025
На Украине рассказали о стопроцентном бегстве за рубеж подготовленных Западом бойцов ВСУ
На Украине рассказали о стопроцентном бегстве за рубеж подготовленных Западом бойцов ВСУ
4 марта 2025

После массовых увольнений офицеров и финансовых махинаций в бригаде обострилась проблема дезертирства и самовольного оставления части. На фоне сообщений в прессе командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый начал служебную проверку в бригаде, а Служба безопасности Украины задержала Шумского.

Ранее о проблемах в бригаде рассказывали представители подполья. По информации партизан, подразделение недоукомплектовано танками Abrams, положенными по штату. Кроме того, бойцы 155-й ОМБр регулярно дезертируют с поля боя.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали разговора Путина с Трампом

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    Путин и Трамп обсудили попытки запугивания приехавших в Москву на 9 Мая лидеров

    Россиянин залил газовым баллончиком глухонемых в лифте

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости