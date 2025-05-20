Командование элитной бригады ВСУ организовало бизнес на выплатах бойцам

УП: Командир 155-й ОМБр ВСУ Максимов организовал бизнес на выплатах бойцам

Командир элитной 155-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленной во Франции, Тарас Максимов вместе с командованием подразделения организовал бизнес на откатах с боевых выплат бойцам. Об этом рассказало издание «Украинская правда» (УП).

Как следует из публикации, после назначения зимой 2023 года Максимов сменил весь офицерский состав бригады. После назначения командиром батальона беспилотных систем подполковника Святослава Шумского в подразделении начала действовать система откатов с боевых выплат.

«Шумский сказал, что с согласованной комбригом "сотки" (100 тысяч гривен, — прим. «Ленты.ру») нужно будет отдавать 40 тысяч гривен: 20 — на нужды батальона, а еще 20 — наверх», — приводятся в публикации слова одного из бойцов.

После массовых увольнений офицеров и финансовых махинаций в бригаде обострилась проблема дезертирства и самовольного оставления части. На фоне сообщений в прессе командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый начал служебную проверку в бригаде, а Служба безопасности Украины задержала Шумского.

Ранее о проблемах в бригаде рассказывали представители подполья. По информации партизан, подразделение недоукомплектовано танками Abrams, положенными по штату. Кроме того, бойцы 155-й ОМБр регулярно дезертируют с поля боя.