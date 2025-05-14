«Мы не можем дать того, чего нет». Почему Макрон заговорил о проблемах с военной помощью Украине перед переговорами в Стамбуле?

Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос о санкционном ультиматуме РФ

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности увеличить военную помощь Украине могут быть как тактическим ходом перед возможными переговорами России и Украины в Стамбуле, так и проявлением намерения выиграть время для поддержки боеспособности Киева. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Алексей Чихачев. В интервью телеканалу TF1 Макрон признал проблемы с поставками военной помощи Киеву из-за нехватки вооружений на складах.

Мы сделали максимум того, что могли сделать. (...) Мы не можем отдать то, чего у нас нет Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон указал на неготовность Франции к продолжительным конфликтам

Президент Франции уточнил, что страна уже отдала весь возможный объем вооружений, включая предназначенные другим партнерам самоходные артиллерийские установки Caesar. По его словам, если Париж продолжит поставлять оружие Украине, то французская армия останется без вооружения.

У нас была модель армии, которая не была рассчитана на интенсивные сухопутные конфликты, и поэтому мы отдали все, что у нас было Эммануэль Макрон президент Франции

При этом Макрон указал на трехкратное наращивание производства вооружения Францией, а также на подготовку и оснащение 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская». Политик подчеркнул, что Париж сосредоточится на поставках вооружений Украине во избежание прямого вооруженного конфликта с Россией.

Как подчеркивает Алексей Чихачев, нехватка вооружений для поставок Украине обусловлена состоянием цепочек производства вооружений в Европе. Эксперт отметил, что Европейский союз (ЕС) по-прежнему нуждается в отстраивании военных производств и пополнении собственных запасов.

Президент Франции отказался говорить об ультиматуме в адрес России

В ходе интервью Макрон также неоднократно уклонялся от прямого ответа на вопрос журналиста о «санкционном ультиматуме» России. Политик только упомянул в качестве условия согласие России на 30-дневное безусловное прекращение огня. При этом президент Франции выразил также готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и указал на необходимость диалога.

В свою очередь, Алексей Чихачев отметил намерения Парижа усилить санкционное давление на Москву. Эксперт подчеркнул высказывание министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о желании «взять Россию за горло» введением нового пакета санкций.

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Заявления Макрона назвали попыткой выиграть время для Киева

По мнению Алексея Чихачева, своими заявлениями президент Франции дал небольшой шанс предстоящим переговорам в Стамбуле. При этом эксперт указал на позицию Макрона о сохранении военного потенциала Украины как условии безопасности Европы.

Политолог также указал на противоречие идеи о 30-дневном прекращении огня с позицией России по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что намерения Макрона являются попыткой выиграть время для Киева и отодвинуть разговор о первопричинах противостояния.

Хотя бы даже месяц форы для европейского военно-промышленного комплекса в нынешних условиях может оказаться большим сроком Алексей Чихачев доцент факультета международных отношений СПбГУ

Германия скрыла перечень поставок военной помощи Украине спустя три года

10 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскрыл в ходе визита в Киев намерения вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля. При этом он подчеркнул законный интерес населения к информации о военной помощи Киеву. В настоящий момент на сайте правительства Германии доступна информация о поставках оружия Украине по состоянию на 6 мая.

При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства Фридрих Мерц канцлер ФРГ

В частности, речь идет и о поставках крылатых ракет Taurus, которые отказывался передать Киеву предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц. Депутат бундестага (парламента) ФРГ Зерен Пелльман предположил, что Мерц «хочет обмануть общественность и поставить ракеты под видом секретности».

12 мая министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил о продолжении поставок оружия Украине без начала переговоров и вступления в силу режима прекращения огня. Дипломат также отметил готовность бундестага принять еще один пакет помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро.

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Однако 5 марта представитель немецкого Минобороны Михаэль Штемпфле признал достижение предела возможностей военной помощи Украине. По его словам, военная помощь Киеву и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.

Достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы Михаэль Штепфле представитель Минобороны ФРГ

Евросоюз сконцентрировался на поддержке украинского ВПК

8 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о намерении выделить Украине миллиард евро на производство оружия. Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что речь идет о поддержке украинской военной промышленности, а не о поставках из Европы.

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В марте 2025 года Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каллас о новом пакете помощи Украине в сумме 40 миллиардов евро. Дополнительно уточняется, что ряд стран Евросоюза готов выделить на добровольной основе 5 миллиардов евро для закупки крупнокалиберных боеприпасов на нужды ВСУ.