Макрон отказался от ультиматума России

Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос об ультиматуме России

Президент Франции Эммануэль Макрон уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о «санкционном ультиматуме» России. Интервью французского лидера опубликовал телеканал TF1.

Ведущий спросил Макрона о том, готова ли Франция немедленно ввести санкции против России. В ответ французский президент лишь назвал условие, при котором это может произойти.

«[Россияне] отказываются от безоговорочного прекращения огня. Они хотят обсудить это на переговорах в Турции. (...) Если они подтвердят, что не хотят прекращения огня, мы в ближайшие дни можем ввести новые санкции», — сказал он.

Ранее Макрон заявил, что замороженные в Европе после начала конфликта на Украине активы России невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок. Однако он напомнил, что в Евросоюзе уже используют доходы от этих активов для поддержки Украины.