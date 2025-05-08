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17:33, 8 мая 2025Мир

Евросоюз предоставит Украине 9 мая миллиард евро на производство оружия

Каллас: Евросоюз предоставит Украине 9 мая миллиард евро на производство оружия
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) объявят 9 мая о предоставлении Украине миллиарда евро (более 93 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

Уточняется, что выделенные Украине средства будут предназначаться на производство оружия.

«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении миллиарда евро для украинской оборонной промышленности», — сообщила глава евродипломатии.

Ранее польский министр по делам ЕС Адам Шлапка оценил объем финансирования Украины Евросоюзом. По его словам, Киев получил с 2022 года от ЕС 147 миллиардов евро (около 13,7 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

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