Каллас: Евросоюз предоставит Украине 9 мая миллиард евро на производство оружия

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) объявят 9 мая о предоставлении Украине миллиарда евро (более 93 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

Уточняется, что выделенные Украине средства будут предназначаться на производство оружия.

«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении миллиарда евро для украинской оборонной промышленности», — сообщила глава евродипломатии.

Ранее польский министр по делам ЕС Адам Шлапка оценил объем финансирования Украины Евросоюзом. По его словам, Киев получил с 2022 года от ЕС 147 миллиардов евро (около 13,7 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).