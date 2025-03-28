Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:48, 28 марта 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о больших проблемах в элитной бригаде ВСУ

ТАСС: Элитная 155-я бригада ВСУ испытывает проблемы с обеспечением техникой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В элитной 155-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская» возникли проблемы с обеспечением техникой из-за сокращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы. Об этом ТАСС рассказали представители подполья «Дозор».

«Наш дозорный в 155-й бригаде "Анны Киевской" ВСУ сообщает о больших проблемах с обеспечением военной техникой и вооружением», — отметили в подполье.

Так, у 1-й танковой роты танкового батальона войсковой части А5001 по штату и списку числятся десять танков Leopard, однако в строю находится лишь один. В 3-й танковой роте танкового батальона войсковой части А5001 по штату числятся десять танков Leopard, по списку — семь, в строю — ноль.

Ранее стало известно, что из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой проходили обучение во Франции, дезертировали около 1,7 тысячи человек. Пленный командир разведывательного взвода подразделения рассказал, что в бригаду набрали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.

    Обсудить
    Последние новости

    «Есть основания полагать, что мы их добьем». Путин высказался о ходе СВО и внешнем управлении Украиной

    Пленный боец ВСУ рассказал о группе иностранных наемников в ДНР

    Подполье сообщило о массовом заходе кораблей НАТО в Одессу

    Глава Карелии прокомментировал слухи о своей отставке

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов в небе

    Маск предложил запретить сравнивать Трампа с Гитлером

    Неопознанный объект упал с неба в Польше

    Туристка назвала спасение с затонувшего в Египте батискафа подарком на день рождения

    Врач назвал необходимые для здоровья продукты питания

    Мужчина снял временную татуировку после загара и удивил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше