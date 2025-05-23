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12:43, 23 мая 2025Ценности

Меган Фокс раскрыла правду о ребенке от бывшего жениха

Актриса Меган Фокс не планировала ребенка от рэпера Machine Gun Kelly
Мария Винар

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американская актриса и модель Меган Фокс раскрыла правду о ребенке от бывшего жениха, рэпера Колсона Бейкера, более известного как Machine Gun Kelly. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость заявила, что не планировала беременность. «38 лет. На шестой неделе беременности (незапланированный, но приятный сюрприз). Пожалуйста, перестаньте подчиняться патриархату. Женщины — существа вечного света», — призналась она.

При этом звезда сопроводила публикацию снимком в откровенном наряде, который включал в себя подчеркивающую грудь укороченную кофту, клетчатую мини-юбку и чулки.

В декабре 2024 года стало известно, что Фокс рассталась с Бейкером. Тогда инсайдер сообщил, что причиной разрыва стали переписки музыканта с другими женщинами.

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