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14:29, 23 мая 2025Мир

Мерц обратился к Си Цзиньпину с просьбой по Украине

Мерц попросил Си Цзиньпина поддержать усилия по прекращению огня на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой поддержать усилия по достижению инициативы полного прекращения огня на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, заявление опубликовано на официальном сайте канцлера.

«Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам. Они обсудили продолжающийся украинский конфликт. Канцлер Мерц сообщил председателю Си Цзиньпину о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего прекращения огня и призвал поддержать эту инициативу», — сообщил представитель немецкого правительства.

Также лидеры Германии и Китая в ходе беседы подчеркнули свою готовность к совместной работе для поиска решений глобальных проблем и подчеркнули важность экономических отношений между странами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с Си Цзиньпином заявил, что Париж и Пекин выступают за скорейшее установление режима прекращения огня на Украине. По его словам, страны преследуют одну цель в отношении украинского кризиса — установление прочного и надежного мира.

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