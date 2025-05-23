Министра промышленности Новосибирской области отстранили от должности после задержания

В Новосибирске суд отстранил от должности министра торговли Гончарова

Министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова по решению Центрального районного суда отстранили от должности. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, такое решение было принято после задержания Гончарова 13 мая. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о закупках продукции в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Следствие полагает, что с мая 2023 по январь 2024 года он уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту и незаконно перевел фирме сумму в 95 миллионов рублей.

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