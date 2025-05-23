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13:10, 23 мая 2025Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Минобороны: Российские войска за неделю нанесли 12 групповых ударов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 12 групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 17 по 23 мая текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Поражение нанесли предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам, складам с вооружением и боеприпасами, местам производства и хранения БПЛА, а также пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее российский «Искандер» ударил по украинскому полигону в Сумской области, в результате было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, в частности, 20 инструкторов. Момент поражения лагеря сняли на видео.

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