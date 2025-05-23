Молодая мать вернулась из отпуска без сердца

The Portsmouth News: Тело молодой британки вернули из Турции без сердца

Британки Бет Мартин не стало во время семейного отпуска в Турции. Как пишет The Portsmouth News, ее вернулось в родной город Портсмут без сердца.

28-летняя Бет поехала отдыхать с мужем Люком и двумя детьми 27 апреля. По прибытии она начала бредить, и ее срочно доставили в больницу. Врачи держали мужчину в неведении и не давали никаких точных прогнозов. Поддержать Люка приехала мать Бет. Родственники пытались добиться каких-либо ответов, однако врачи, по их словам, только врали в ответ.

Пока молодая женщина лежала в реанимации, к Люку приехала турецкая полиция. Полицейские стали допрашивать его и даже обвинять его в том, что он отравил жену. Позже он узнал, что врачи проигнорировали его слова об аллергии Бет на пенициллин и использовали его в лечении. Полицейские заставляли его подписывать какие-то бумаги, лгали о состоянии женщины, но в конце концов сняли с него все подозрения.

Через два дня, после того как Бет положили в больницу, ее не стало. Руководство больницы не объяснило родственникам причину смерти, сказав только, что у нее были проблемы с сердцем. Полиция заявила Люку, что Бет похоронят следующим вечером, однако он ответил, что заберет ее в Великобританию. Его пустили в морг к жене лишь на минуту, а после заставили самого выносить ее в мешке из больницы и заниматься транспортировкой.

Вернувшись в Великобританию, Люк отдал Бет на вскрытие. Тогда и выяснилось, что в ее теле нет сердца. Турецкие врачи вырезали его без объяснения причины. Люк тут же обратился в полицию. Началось расследование, в его рамках действия руководства больницы рассматриваются как халатность. Люк заявил, что намерен добиться правды о том, что произошло с его женой.

Ранее сообщалось, что жителя штата Мичиган, США, погубил пересаженный ему орган. Он оказался заражен бешенством.

