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17:41, 23 мая 2025Ценности

Молодежь окрасилась в оранжевый из-за опасного бьюти-тренда

Молодежь принялась есть морковь ради эффекта загара и столкнулась с проблемами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Молодежь принялась есть морковь ради эффекта автозагара и столкнулась с опасными для здоровья последствиями. Материал приводит New York Post (NYP).

Новый бьюти-тренд, который завирусился в TikTok, получил название carrotmaxxing. Пользователи сети рассказывают, что едят как можно больше морковки, чтобы сделать кожу темнее, поскольку походы в солярий стали слишком дорогими. А чрезмерное потребление моркови провоцирует каротинемию — избытку каротина, из-за которого кожа становится желто-оранжевой.

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И если упомянутое состояние не опасно для здоровья, то переизбыток натрия в организме из-за частого потребления корнеплода может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, юзерша с никнеймом SydneyPacce попала в реанимацию, поскольку из-за переизбытка натрия у нее началась полиорганная недостаточность. «Сейчас мне лучше, но будьте бдительны!» — рассказала она в видео.

Ранее в мае сообщалось, что подготовка Хейли Бибер к Met Gala оказалась опасной для здоровья.

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