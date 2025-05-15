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16:54, 15 мая 2025Ценности

Подготовка Хейли Бибер к Met Gala оказалась опасной для здоровья

Эксперт Ли назвала привычку Хейли Бибер умываться ледяной водой опасной для кожи
Екатерина Ештокина
Хейли Бибер

Хейли Бибер. Кадр: NYP

Подготовка американской модели Хейли Бибер к Met Gala, заключающаяся в умывании ледяной водой, оказалась опасной для здоровья. Соответствующий материал публикует News.com.au.

28-летняя манекенщица разместила в TikTok видеоролик, на котором она окунает лицо в миску, наполненную водой с кубиками льда. Такое умывание, позволяющее быстрее пробудиться и избавиться от отеков, стало популярно в сети.

По словам бьюти-эксперта Джен Ли, кожа чувствительна и требует более бережного обращения. «Не прикладывайте лед непосредственно к коже на длительное время и обязательно очистите ее перед этим. Процедура должна занимать около пяти минут», — уточнила спикер.

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Пользователи соцсети неоднозначно оценили такой метод ухода за кожей, о чем написали в комментариях под постом. «Я бы предпочел этого не делать», «Шокирует», — высказались одни. «Мы привыкли видеть дорогие процедуры у знаменитостей по уходу за кожей, но это? Это бюджетно и быстро», «Приятно, что мы можем сделать что-то, что и звезды», — заявили другие.

В апреле Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота. Модель публиковала фото в облегающем черном кроп-топе.

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