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11:15, 23 мая 2025Культура

Моника Беллуччи снялась в фильме уехавшего из России режиссера

Актриса Моника Беллуччи снялась в фильме режиссера Кантемира Балагова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Моника Беллуччи

Моника Беллуччи. Фото: Mina Kim / Reuters

В фильме российского режиссера Кантемира Балагова, который покинул Россию, снялась итальянская актриса и модель Моника Беллуччи. Об этом пишет La Voix du Nord.

Отмечается, что артистку и съемочную команду кинематографиста заметили на пляже в городе Сен-Поль-сюр-Мер, Франция. Предположительно, Беллуччи исполнит второстепенную роль, сам Балагов пока не анонсировал ее участие в проекте.

Ранее сообщалось, что в картине Butterfly Jam («Варенье из бабочек») сыграет звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг, исполнивший во франшизе роль Дадли Дурсля.

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