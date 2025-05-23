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18:17, 23 мая 2025Россия

Мощный пожар в Подмосковье сняли на видео

Мощный пожар в промзоне в Котельниках сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковных Котельниках произошел пожар — загорелась промзона. Очевидцы сняли место ЧП на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Возгорание началось в здании, находящемся в микрорайоне Силикат. В промзоне располагается оптовый склад, на котором хранятся продовольственные товары.

На кадрах можно увидеть языки пламени, охватившие строения, а также густой черный дым, поднимающийся вверх. На данный момент информации о пострадавших и причинах пожара нет.

В этот же день в Ангарске Иркутской области на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) прогремел взрыв. ЧП произошло после разрыва резервуара с угольной пылью, в результате чего травмы получила 35-летняя сотрудница предприятия.

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