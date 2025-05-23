Москвичам пообещали аномальное тепло

Синоптик Тишковец: В субботу и воскресенье в Москве потеплеет до 28 градусов

В субботу и воскресенье, 24 и 25 мая, в Москве потеплеет до плюс 28 градусов. Аномально теплую погоду на предстоящих выходных жителям столицы пообещал синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, в ближайшие два дня воздух в столице в дневные часы будет прогреваться до плюс 25-28 градусов. При этом, отметил он, на следующей неделе будет стоять такая же аномально жаркая погода. «Натуральная "макушка" лета — на финишной прямой холодного мая!» — заключил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

В этот же день Тишковец объявил, что в Москве 22 мая наступило метеорологическое лето — на 10 дней раньше календарного. Он рассказал, что на опорной метеостанции ВДНХ максимальная температура составила плюс 23,3 градуса, что скорее характерно для июньской погоды, а в центре столицы, на станции Балчуг — плюс 24,3, что соответствует июлю.