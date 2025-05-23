Москвичей призвали на время отказаться от машин

Дептранс: При поездках в центр 24 мая жителям Москвы лучше отказаться от машин

При поездках в центр в субботу, 24 мая, жителям Москвы лучше отказаться от машин — многие улицы будут перекрыты для проведения забега. Пересесть с личного транспорта на метро призвали москвичей в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 5 часов до 21 часа движение наземного транспорта перекроют на Большом Москворецком мосту, Варварке и в проезде от Варварки до Ильинки. С 8 часов утра закроют Малый Москворецкий мост, Большую Ордынку, Большую Полянку, Житную и Мытную улицы.

С этого же времени нельзя будет проехать по части Садового кольца — от дома 20 по Валовой улице до дома 15 по Новинскому бульвару. Там движение восстановят во второй половине дня, уточнили в ведомстве.

Помимо этого, с 8:30 будет перекрыта Смоленская улица, а получасом позже остановят движение транспорта на ряде набережных — Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой, добавили в ведомстве.

Ранее жителей Москвы призвали отказаться от машин на время дождя. Автомобилистам порекомендовали использовать городской транспорт или отложить поездки на машинах до прекращения непогоды.