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10:35, 23 мая 2025Силовые структуры

На руководителя российского оборонного предприятия напали в подъезде

В Кургане на руководителя оборонного предприятия напали в подъезде
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кургане на руководителя оборонного предприятия Андрея Кондратьева напали в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, вечером 22 мая в одном из домов города на руководителя оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Кондратьева в подъезде напал мужчина с молотком и несколько раз ударил его по голове. После этого преступник скрылся с места преступления.

Пострадавший находится в больнице. Нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что российский подросток с перцовым баллончиком напал на полицейского и попал под суд.

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