На руководителя российского оборонного предприятия напали в подъезде

В Кургане на руководителя оборонного предприятия напали в подъезде

В Кургане на руководителя оборонного предприятия Андрея Кондратьева напали в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, вечером 22 мая в одном из домов города на руководителя оборонного предприятия НПО «Курганприбор» Кондратьева в подъезде напал мужчина с молотком и несколько раз ударил его по голове. После этого преступник скрылся с места преступления.

Пострадавший находится в больнице. Нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов.

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