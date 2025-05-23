The Telegraph: ВС России используют тактику тройного удушающего захвата

Российские военные используют на фронте тактику «тройного удушающего захвата». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на украинских военных и экспертов.

По словам собеседников издания, первый этап предусматривает наземную атаку, что сковывает Вооруженные силы Украины (ВСУ), вынуждая занимать оборонительные позиции. Далее удар наносят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые отрезают пути отступления украинским солдатам. В заключение укрепления ВСУ поражают планирующие авиабомбы.

«Вся Российская армия использует стратегию треугольника. Мы называем это стратегией и войной на истощение», — рассказал бывший советник Минобороны Украины, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Ранее стало известно о существенном продвижении Вооруженных сил России в Харьковской области. Сообщалось, что армия РФ добилась успехов в Волчанске.