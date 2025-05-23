Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 23 мая 2025Мир

На Западе напомнили ряду стран о примере Украины

Фази: Выбирающие между Западом и РФ страны превратятся в плацдарм для конфликта
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Страны, выбирающие между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, поскольку они рискуют последовать примеру Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил журналист Томас Фази.

«После Украины всем должно быть ясно, что когда ЕС и НАТО требуют сделать выбор между ними и Россией, речь идет о превращении вашей страны в плацдарм для конфликта», — написал он.

По его словам, подобный выбор сейчас требуют сделать от Сербии.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас упрекнула сербского президента Александра Вучича в поездке в Москву 9 мая. «Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушедший из России автогигант возобновил поставки машин в страну

    В США объяснили отказ Трампа от агрессивной стратегии по Украине

    Установлена личность открывшего стрельбу по людям в российском городе преступника

    Кендалл Дженнер поделилась новым фото в бикини

    Россиянам раскрыли способ противостоять недобросовестным ремонтникам

    На Западе напомнили ряду стран о примере Украины

    В США выдвинули требование к властям по Украине

    Россиянам рассказали о правилах выбора смазки для секса

    Стример проведет восемь лет в тюрьме за насилие над женщиной в прямом эфире

    Неизвестный устроил хаотичную стрельбу по людям на вокзале в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости