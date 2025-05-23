Фази: Выбирающие между Западом и РФ страны превратятся в плацдарм для конфликта

Страны, выбирающие между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, поскольку они рискуют последовать примеру Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил журналист Томас Фази.

«После Украины всем должно быть ясно, что когда ЕС и НАТО требуют сделать выбор между ними и Россией, речь идет о превращении вашей страны в плацдарм для конфликта», — написал он.

По его словам, подобный выбор сейчас требуют сделать от Сербии.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас упрекнула сербского президента Александра Вучича в поездке в Москву 9 мая. «Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать», — заявила она.