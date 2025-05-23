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00:59, 23 мая 2025Мир

Президента Сербии упрекнули в поездке в Москву на 9 Мая

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила, что Сербию ждет стратегический выбор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Сербия как кандидат в Евросоюз стоит перед стратегическим выбором. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, ее слова приводит AP.

Во время визита в Белград Каллас обсудила с президентом Сербии Александром Вучичем его поездку в Москву на 9 Мая. Евродипломат отметила, что выразила Вучичу свою точку зрения, которая очень ясно. По ее словам, глава государства поделился с ней своим видением ситуации.

«Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать», — заявила Каллас.

Ранее Вучич назвал атмосферу в ЕС не совсем хорошей после его визита в Москву на парад Победы 9 мая. При этом политик указал на приверженность Сербии плану по вступлению в организацию, выразив надежду на ускоренную подачу заявки для присоединения к Евросоюзу.

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