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17:10, 23 мая 2025Мир

На Западе обвинили ЕС и США в начале конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: Провокации США и ЕС стали причиной конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Провокации США и стран Европейского союза (ЕС) в отношении России стали истинной причиной конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью польскому изданию Mysl Poska выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к [президенту России Владимиру] Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт», — признал западный политолог.

Ранее Миршаймер спрогнозировал, что украинские силы не продержатся до конца года, так как президент США Дональд Трамп не хочет выделять новую военную помощь Киеву.

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