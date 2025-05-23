На Западе обвинили ЕС и США в начале конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: Провокации США и ЕС стали причиной конфликта на Украине

Провокации США и стран Европейского союза (ЕС) в отношении России стали истинной причиной конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью польскому изданию Mysl Poska выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Конечным результатом такой политики станет уничтожение Украины. Мы должны относиться к [президенту России Владимиру] Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому с этого момента и начался вооруженный конфликт», — признал западный политолог.

Ранее Миршаймер спрогнозировал, что украинские силы не продержатся до конца года, так как президент США Дональд Трамп не хочет выделять новую военную помощь Киеву.