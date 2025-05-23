Профессор Миршаймер: ВСУ не продержатся до конца года без военной помощи США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся до конца года, так как президент США Дональд Трамп не хочет выделять новую военную помощь Киеву, а представляемая прошлым главой государства Джо Байденом, скоро завершится. Об этом заявил Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украинцы наверняка знают, что в какой-то момент все это оружие и деньги, которые находятся в трубопроводе Байдена, испарятся (...) Трудно представить, что украинцы продержатся до конца этого года», — отметил исследователь.

Миршаймер добавил, что Трамп не настроен на продолжение военной помощи Киеву и «вряд ли пойдет в Конгресс», чтобы запросить деньги для новых поставок.

Ранее Миршаймер заявлял, что поведение украинской стороны дает понять, что Киев не заинтересован в прекращении военных действий, несмотря на демонстрацию обратного. По его словам, из-за потери интереса президента США к продолжению поддержки Украины она сближается с теми государствами в Европе, которые не хотят заключения мирного соглашения. При этом Москва не собирается отступать от своих фундаментальных требований.