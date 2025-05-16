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07:01, 16 мая 2025Мир

Американский профессор раскритиковал Украину в преддверии переговоров

Профессор Миршаймер: Украина не заинтересована в прекращении конфликта с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Поведение украинской стороны дает понять, что Киев не заинтересован в прекращении военных действий, несмотря на демонстрацию обратного. С таким мнением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я считаю, что они все еще верят в то, что русских можно измотать и они сдадутся. Это в корне глупо», — отметил эксперт, отвечая на вопрос о возможном итоге переговоров в Стамбуле.

По его словам, из-за потери интереса главы США Дональда Трампа к продолжению поддержки Украины Киев начинает сближаться с теми государствами в Европе, которые не хотят заключения мирного соглашения. При этом Москва не собирается отступать от своих фундаментальных требований даже при выдвижении мирных инициатив.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что речь украинского лидера Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции в турецкой Анкаре доказывает его оторванность от реального положения дел. Эксперт рассказал о нежелании политика завершить конфликт на Украине.

До этого британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что РФ уже победила Украину в войне на истощение. Киев проигрывает и не может достичь паритета на поле боя, уверен эксперт.

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