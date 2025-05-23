Unherd: Стратегия Киева по санкциям ослабит НАТО и ухудшит отношения ЕС и США

Попытками убедить Евросоюз (ЕС) ввести санкции против России Киев навредит отношениям ЕС и США, а также ослабит НАТО. Такое мнение выразило британское издание Unherd.

В материале говорится, что Киев, очевидно, решил обеспечить России экономические давление с помощью Европы, так как ранее президент США Дональд Трамп объявил, что не желает вводить новые ограничения для Москвы. По этой причине Украина будет убеждать ЕС ввести новые жесткие санкции против России, указано в статье.

«Понятно, что, столкнувшись с колебанием Америки в отношении санкций, украинцы будут более плотно работать с другими союзниками. Однако эта стратегия принесет больше выгоды [президенту России] Владимиру Путину, нежели Киеву», — предрекли в западном издании. Уточняется, что такая линия поведения еще сильнее отдалит США и Европу друг от друга в отношении конфликта на Украине и ослабит единение НАТО.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) пригрозили ужесточить санкции против России. Такие меры планируют принять, если Москва не даст согласие на прекращение огня на Украине.