Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:36, 23 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли ослабление НАТО из-за поведения Украины

Unherd: Стратегия Киева по санкциям ослабит НАТО и ухудшит отношения ЕС и США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Jon Nazca / Reuters

Попытками убедить Евросоюз (ЕС) ввести санкции против России Киев навредит отношениям ЕС и США, а также ослабит НАТО. Такое мнение выразило британское издание Unherd.

В материале говорится, что Киев, очевидно, решил обеспечить России экономические давление с помощью Европы, так как ранее президент США Дональд Трамп объявил, что не желает вводить новые ограничения для Москвы. По этой причине Украина будет убеждать ЕС ввести новые жесткие санкции против России, указано в статье.

«Понятно, что, столкнувшись с колебанием Америки в отношении санкций, украинцы будут более плотно работать с другими союзниками. Однако эта стратегия принесет больше выгоды [президенту России] Владимиру Путину, нежели Киеву», — предрекли в западном издании. Уточняется, что такая линия поведения еще сильнее отдалит США и Европу друг от друга в отношении конфликта на Украине и ослабит единение НАТО.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) пригрозили ужесточить санкции против России. Такие меры планируют принять, если Москва не даст согласие на прекращение огня на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России начали бои за Купянск

    Пристрастившийся к марихуане россиянин в приступе бреда выпал из окна в Таиланде

    Стало известно о погибших при крушении вертолета в российском регионе

    Путин подписал закон о квотах на бесплатное обучение в вузах для одной категории россиян

    Список допущенных к работе в российском такси машин оказался неокончательным

    Переехавший с Украины в Россию популярный блогер решил жениться

    Путин предложил кандидатуру на пост замглавы Конституционного суда

    Гигантский трутовик удивил россиян

    Посольство России усомнилось в одной площадке для переговоров с Украиной

    Глава МИД Польши призвал ЕС готовиться к утрате США интереса к Украине и Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости