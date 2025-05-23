Найденный в московской квартире азиатский львенок попал на видео

Трехмесячного азиатского львенка изъяли на востоке Москвы

На востоке Москвы прокуратура контролирует установление обстоятельств содержания трехмесячного азиатского львенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре, предоставив видео с питомцем.

На кадрах львенок отдыхает на солнце, а затем начинает играть с сотрудником. Кроме того, показаны кадры из квартиры, где проживал малыш.

По данным ведомства, правоохранители узнали, что в квартире в Окружном проезде без документов содержится самец азиатского льва. Детеныша изъяли и передали в специализированную организацию для его дальнейшего обследования и содержания.

Отмечается, что азиатский лев занесен в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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