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12:01, 23 мая 2025Силовые структуры

Найденный в московской квартире азиатский львенок попал на видео

Трехмесячного азиатского львенка изъяли на востоке Москвы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На востоке Москвы прокуратура контролирует установление обстоятельств содержания трехмесячного азиатского львенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре, предоставив видео с питомцем.

На кадрах львенок отдыхает на солнце, а затем начинает играть с сотрудником. Кроме того, показаны кадры из квартиры, где проживал малыш.

По данным ведомства, правоохранители узнали, что в квартире в Окружном проезде без документов содержится самец азиатского льва. Детеныша изъяли и передали в специализированную организацию для его дальнейшего обследования и содержания.

Отмечается, что азиатский лев занесен в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ранее в столице краснокнижный утенок провалился в канализацию у метро «Коломенская».

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