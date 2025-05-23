Названа дата начала консультаций ЕК по введению санкций против «Северного потока-2»

Bloomberg: ЕК 23 мая начнет консультации по санкциям против «Северного потока-2»

Европейская комиссия (ЕК) 23 мая начнет консультации по вопросу введения санкций против «Северного потока-2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия уже сегодня начнет консультации с государствами-членами по вопросу запрета трубопроводов, проходящих по дну Балтийского моря», — говорится в материале.

Как отмечают источники, решение о рестрикциях будет принято с учетом последних событий в переговорах о прекращении конфликта на Украине.

Уточняется, что эти санкции придадут вес все более четкой позиции Европы, что она не хочет никакого значимого возвращения российских трубопроводных потоков. «Это политический шаг, направленный на закрепление плана ЕС по поэтапному отказу от импорта российского газа к 2027 году», — сказала энергетический стратег Rabobank в Лондоне Флоренс Шмит.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц активно выступает в поддержку санкций ЕС против «Северного потока», чтобы помешать сотрудничеству России и США в этой сфере. Пол словам источников, таким образом Мерц хочет «европеизировать» судьбу «Северных потоков».

