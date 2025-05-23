Названо число находящихся в плену украинских солдат

Mash: У России в плену находится почти 10 тысяч украинских солдат

У России в плену находится почти 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов канала, на данный момент происходит обмен в формате «1000 на 1000». В плену у Украины находится около 1300 бойцов Вооруженных сил России (ВС), почти все из которых вернутся домой.

Россиян, которые вошли в список обмена, держали в приграничной колонии в украинском городе Сумы. Утверждается, что там находились в основном солдаты, взятые в плен на курском и харьковском направлениях.

Договоренность об обмене пленными была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

После завершения переговоров помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого формата диалога.