Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 23 мая 2025Россия

Названо число находящихся в плену украинских солдат

Mash: У России в плену находится почти 10 тысяч украинских солдат
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

У России в плену находится почти 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов канала, на данный момент происходит обмен в формате «1000 на 1000». В плену у Украины находится около 1300 бойцов Вооруженных сил России (ВС), почти все из которых вернутся домой.

Россиян, которые вошли в список обмена, держали в приграничной колонии в украинском городе Сумы. Утверждается, что там находились в основном солдаты, взятые в плен на курском и харьковском направлениях.

Договоренность об обмене пленными была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

После завершения переговоров помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого формата диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили против участия помощника Путина в переговорах по Украине. В чем причина?

    Россиян предупредили о многочасовых задержках в аэропортах Москвы

    Российская отличница попыталась покончить с собой после провала пересдачи в школе

    Глава МВД России рассказал об операции по раскрытию транснационального наркосообщества

    На Украине ответили на слова Трампа про обмен пленными

    Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина на место авиакатастрофы

    В России раскрыли возможное содержание меморандума по прекращению огня

    У российского издательства учебников отсудили миллиарды рублей

    КТК запустил в работу атакованную ВСУ в феврале станцию «Кропоткинская»

    Стало известно о существенном продвижении ВС России в Волчанске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости