Некоторых детей мигрантов освободили о экзамена по русскому языку

Музаев: Зачисленные в школы дети мигрантов не будут писать тест по русскому

Дети мигрантов, которые были зачислены в российские школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут участвовать в экзамене. Об этом РИА Новости рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести», — сказал он, комментируя заявление о том, что в Госдуме предложили ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые уже обучаются в российских школах.

При этом, по мнению Музаева, педагоги должны работать над тем, чтобы у детей иностранных граждан не было проблем с изучением русского языка.

Ранее в Санкт-Петербурге ни один из допущенных до экзамена по русскому языку детей мигрантов не справился с тестом. Всего на тестирование для зачисления в городские школы подали заявки 14 человек и из-за проблем с документами лишь двое из детей были допущены до сдачи русского языка.