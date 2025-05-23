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10:18, 23 мая 2025Ценности

Непристойный жест Хайди Клум в адрес мужа попал на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tristan Fewings / amfAR / Getty Images for amfAR

Непристойный жест немецкой супермодели Хайди Клум в адрес мужа Тома Каулица попал на фото папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость отдыхала с супругом в Каннах. На размещенных кадрах телезвезда положила руку на гениталии Каулица, который лежал на шезлонге в плавках с анималистичным принтом. После этого Клум также опубликовала видео, на котором показала, как муж наносит на ее тело солнцезащитный крем.

Ранее непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес невесты также попал на фотографии папарацци.

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