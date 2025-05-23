Незнакомка на мотоцикле въехала в российских туристок в Турции и сломала одной из них ногу

Shot: Незнакомка на байке въехала в компанию из трех россиянок в Турции

Незнакомка на мотоцикле въехала в компанию из трех российских туристок в Турции и сломала одной из них ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О случившемся рассказала одна из пострадавших девушек — Екатерина из Красноярска. По ее словам, инцидент произошел в последние дни их отпуска. Туристки сидели на пирсе, когда местная жительница на байке врезалась в мусорный бак, а затем проехала по их ногам.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. В больнице рентген не выявил серьезных повреждений, из-за чего пострадавших отпустили. На следующий день они много гуляли, а вскоре вернулись на родину и решили повторно сходить к врачу. Оказалось, что одна из них получила перелом ноги и теперь проведет в гипсе минимум месяц.

Ранее две пьяные россиянки устроили аварию и набросились на женщину-водителя на тайском курорте Пхукет. После этого тайка отняла у иностранок ключи, чтобы не дать им сбежать, а те в ответ применили физическое насилие.