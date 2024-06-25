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19:45, 25 июня 2024Путешествия

Пьяные россиянки устроили аварию в Таиланде и набросились на местную жительницу

Две пьяные россиянки устроили аварию и напали на женщину-водителя на Пхукете

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

Две пьяные россиянки устроили аварию и набросились на женщину-водителя на популярном тайском курорте Пхукет. Подробностями истории поделилось местное издание The Thaiger.

Уточняется, что в воскресенье, 23 июня, жительница Таиланда подала жалобу в полицию и рассказала, что в ее машину сзади въехал другой автомобиль. Когда сидевшие в нем иностранки вышли из салона, женщина поняла, что они были пьяны. Виновницы ДТП отказались общаться и попытались вернуться в свою машину, чтобы скрыться с места.

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После этого тайка отняла у иностранок ключи, чтобы не дать им сбежать, а те в ответ применили физическое насилие. На помощь местной жительнице пришел еще один автомобилист. Оправившись от нападения, женщина-водитель вызвала полицию, а злоумышленницы бросили свой автомобиль и скрылись в ближайшем ресторане.

Как пишет источник, позже выяснилось, что обе иностранки оказались гражданками России. Потерпевшая попросила арестовать их как можно скорее, так как их поведение подает плохой пример другим приезжающим в страну туристам.

Ранее в Таиланде российский турист стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта с местной жительницей. Он оскорбил сидевшую в машине женщину, а потом плюнул в нее и попытался ударить.

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      Марина Черняк
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