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20:52, 11 июня 2024Путешествия

Россиянин плюнул в жительницу Таиланда и стал фигурантом уголовного дела

Thaiger: на Пхукете россиянин оскорбил женщину и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Phuket Times

В Таиланде российский турист стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта с местной жительницей. Подробностями поделилось издание Thaiger.

Инцидент произошел на курорте Пхукет 29 мая. По данным источника, россиянин объехал автомобиль супружеской пары на светофоре и подошел к их машине. Он попросил сидевшую на пассажирском сиденье женщину опустить стекло и оскорбил, а потом плюнул в нее и попытался ударить. После этого мужчина вернулся в свое авто и уехал, супруги обратились в полицию.

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Правоохранители нашли нарушителя и попросили его объясниться. Хотя турист к тому времени уже вернулся в Россию, он нанял адвоката, который пришел в отделение на Пхукете и принес извинения пострадавшей. Потом россиянин сам позвонил ей по видеосвязи.

Путешественник также заявил о готовности вернуться в Таиланд осенью и понести наказание. Отмечается, что против россиянина возбудили уголовное дело об оскорблении и угрозе физического насилия. Максимальное наказание — до двух лет тюрьмы.

Другой турист из Великобритании обнажился посреди города на Пхукете и нарвался на полицию. Британец решил позагорать нагишом, а в качестве импровизированного коврика он использовал пластиковую вывеску.

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      Мария Борисова
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