Новая прическа Кары Делевинь на фото с Каннского фестиваля вызвала споры в сети

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь показала на красной дорожке Каннского фестиваля новую прическу и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «История звука». Так, она выбрала для выхода в свет бордовое платье, которое было оформлено объемной юбкой. Кроме того, Делевинь попозировала перед камерами с темной «мокрой» стрижкой и прямой челкой. Ее внешний вид дополнили кольца с крупными сияющими камнями.

Поклонники удивились данному образу звезды и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «На первый взгляд я подумала, что Кристен Стюарт», «Ужасная прическа», «Надеюсь, что это очень плохой парик», «Неузнаваема», «Забыла взять с собой фен», «Темные волосы ей не идут. Старят ужасно», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Кара Делевинь пришла на премьеру документального фильма в Лондоне в откровенном наряде.