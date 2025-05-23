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18:18, 23 мая 2025Ценности

Новая прическа Кары Делевинь на фото с Каннского фестиваля вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь показала на красной дорожке Каннского фестиваля новую прическу и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «История звука». Так, она выбрала для выхода в свет бордовое платье, которое было оформлено объемной юбкой. Кроме того, Делевинь попозировала перед камерами с темной «мокрой» стрижкой и прямой челкой. Ее внешний вид дополнили кольца с крупными сияющими камнями.

Поклонники удивились данному образу звезды и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «На первый взгляд я подумала, что Кристен Стюарт», «Ужасная прическа», «Надеюсь, что это очень плохой парик», «Неузнаваема», «Забыла взять с собой фен», «Темные волосы ей не идут. Старят ужасно», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Кара Делевинь пришла на премьеру документального фильма в Лондоне в откровенном наряде.

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