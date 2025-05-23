Обманувших Макаревича фейковых украинцев выгнали из Израиля

Фейковых украинцев, пытавшихся взять интервью у Макаревича, выгнали из Израиля

Гражданина России, который под видом украинского журналиста пытался взять интервью у музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом России иностранным агентом), выдворили из Израиля. Об этом сообщает местная редакция издания news.ru.

По информации источника, мошенника задержала полиция, после чего он был депортирован. Вместе с ним в Россию был выслан еще один человек, которого сам Макаревич в социальных сетях назвал «подельником» первого. Известно, что мужчина представился журналистом украинского агентства УНИАН Романом Скибой, а интервью с экс-лидером «Машины времени» должно было быть посвящено необычным местам, которые стоит посетить в Израиле.

Отмечается, что неназванный мошенник был задержан за сам факт выдачи себя за другого человека. Кроме того, он не получал государственную аккредитацию на осуществление журналистской деятельности на территории Израиля. Также СМИ уточняют, что некий Роман Скиба, уроженец Харьковской области, в 2023 году получил российский паспорт, а его телефон записан как «редактор Первого канала и НТВ».

Ранее стало известно, что музыкант Андрей Макаревич, уехавший из России после начала специальной военной операции в Израиль, заявил, что его пытался обмануть русскоговорящий журналист.